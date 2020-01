A Parcocittà idee e racconti per un'economia ecologica

Un evento all'insegna dell'Eco. È quello che si svolgerà a Parcocittà sabato 11 gennaio 2020 alle ore 18.30, organizzato dal Centro Polivalente in collaborazione con Lazo Crew, TrashChallenge Foggia, iPez e Mondocolorato. Si parlerà di Economia ed Ecologia. Se l'ecologia fa pensare alla difesa del paesaggio e dell'ambiente, l'economia fa pensare al profitto in tutto e per tutto, al netto di sacrifici. Sarà così o ci sono nuovi modi di intendere l'economia e l'ecologia? E' possibile vivere quotidianamente l'esperienza di un'economia ecologica, nella nostra città, nella nostra vita di tutti i giorni? Ed è possibile raccontare l'ecologia con una visione verso il futuro, improntata sui benefici oltre che sulle problematiche? Le risposte saranno fornite nell'appuntamento in programma a Parcocittà, dove verranno raccontate e mostrate alcune esperienze di giovani, per giovani e non solo che si attivano, decidendo di raccontare attraverso le loro opere di comunicazione (Tito, doc iPez, Cruelty free), proporre con attività per la cittadinanza (Trash Challange) e trasformare in impresa (iPez) la loro voglia di economia ecologica. Questi gli interventi previsti nel convegno moderato dal giornalista Fulvio di Giuseppe: Simona Padalino (coordinamento Parcocittà), Marco Manzo (Rappresentante Trash challange Foggia), Federica Tonti e Giulia Ricciardi (Fondatrici iPez), Laura Longo (Regista e scenografa LazoCrew), Alessia Roberta Scopece (Blogger/Giornalista Mondocolorato).