‘Paranormal Circus’: lo spettacolo degli orrori a Foggia

Si terrà da venerdì 26 ottobre a domenica 4 novembre in via Natola (angolo via Libero Grassi) il Paranormal Circus.

Lo show horror del Paranormal Circus emoziona, mette i brividi e cattura il pubblico attimo dopo attimo, questo è il segreto che ci permette di offrire sempre il meglio dell'intrattenimento.

Comuni mortali: “Lasciatevi terrorizzare”.



L'obiettivo anche questa volta è stupirvi ed inchiodarvi alla poltrona con la suspense che contraddistingue sempre i nostri numeri di alto livello, uno show unico dove vedrete vecchi ''amici'' e new entry, lo spettacolo è prodotto dai fratelli Tayler e Giordy Martini.



Sarete catapultati in una dimensione parallela alla nostra un’esperienza da pelle d’oca, sarete momento per momento, circondati da creature mostruose, che vi stupiranno con le loro abilità delle arti circensi. Dall'Italia all'estero, per stravolgere la quotidianità, senza tregua. Varcato l’ingresso, l’inizio è immediato con l'ormai celebre pre-show (il nostro TUNNEL degli ORRORI, un marchio di fabbrica ormai), che gradualmente vi accoglierà in un ambiente popolato da creature arcane, sino a giungere al vostro posto, dove per 120 minuti l’arte circense vi incanterà, tra divertimento e paura.

“Paranormal Circus” coniuga, teatro, circo e cabaret, tutto cambia, si evolve con nuovi protagonisti di fama mondiale, nuova storia horror con sfumature sexy per emozionare in modo sconvolgente il pubblico.



Il contesto horror, unico ed eccezionale vi farà tremare ancora una volta, sarà difficile scindere realtà e illusione... Lasciatevi terrorizzare, la paura non è mai stata così divertente!