Il pellegrinaggio di Papa Francesco a San Giovanni è smart grazie al portale papadapadrepio.it

È tutto pronto per la visita di Papa Francesco prevista sabato a San Giovanni Rotondo e, con l’arrivo del Santo Padre in Capitanata, a muoversi è una complessa macchina organizzativa. Maxi schermi, Chiesa di San Pio blindata e migliaia di pellegrini attesi nella città garganica. A tal proposito Exagon, azienda della Capitanata che si occupa di web, comunicazione e marketing, ha deciso di predisporre gratuitamente per il Comune di San Giovanni Rotondo dei servizi smart utili per i visitatori. A spiegarli è Matteo Foschi, founder e project manager di Exagon: “Innanzitutto, abbiamo lavorato in partnership con l’azienda Fastlines di Apricena, che ha predisposto degli hotspot wifi gratuiti, in 3 aree: davanti alla Chiesa di San Pio, nei pressi dell’Ospedale e presso Parco del Papa. L’accesso al wifi collegherà direttamente gli utenti a un portale, predisposto appositamente per veicolare tutte le informazioni utili ai visitatori e le comunicazioni in tempo reale”. Si tratta del sito www.papadapadrepio.it, pensato in modo intuitivo e mobile friendly, attraverso cui è possibile accedere a servizi geolocalizzati come parcheggi, servizi igienici, infopoint, postazioni fisse delle ambulanze e visualizzare il percorso di Papa Bergoglio e i numeri di pubblica utilità per chi partecipa all’evento. È la terza volta che un Papa sarà nei luoghi di san Pio. Lo sarà nel centenario delle apparizioni delle stimmate e nel cinquantenario della morte del frate cappuccino, eventi di grande significato spirituale, che si amplificano con la venuta del Santo Padre. Exagon è un’agenzia di comunicazione che integra la creatività con la tecnologia, un laboratorio di idee e nuove soluzioni per offrire servizi di web marketing e comunicazione su misura. “Inoltre, - conclude Matteo Foschi – Exagon ha creato il logo dell’evento relativo al ’kit del pellegrino’, il cui acquisto contribuirà alla dotazione della prima Ambulanza Pediatrica in Puglia”. Samantha Berardino