Paolo Ruffini a Foggia: al Cicolella una riflessione seria e sorridente sul concetto di diversità

Lo spettacolo teatrale di Paolo Ruffini Up&Down arriva al Cinema Teatro Cicolella di Foggia: il prossimo 20 dicembre, dalle ore 21:00, andrà in scena la pièce che sta raccogliendo grandi consensi in tutta Italia e che unisce una riflessione seria e sorridente sul concetto di diversità con le grandi capacità artistiche dei ragazzi coinvolti nel progetto.

Con la regia di Lamberto Giannini, Paolo Ruffini va in scena insieme a sei attori della compagnia Mayor Von Frinzius: uno di loro è autistico e gli altri cinque hanno la Sindrome di Down, e tutti assieme affrontano il significato della parola “disabilità” fino a dimostrare che la loro dovrebbe definirsi “Sindrome di UP”. Up&Down è un vero e proprio “happening comico”: ironia e irriverenza accompagnano gli spettatori in un viaggio che racconta la bellezza che risiede nelle diversità. L'aspirazione del progetto è quella di dimostrare che, in fondo, siamo tutti diversamente abili, diversamente normali e meravigliosamente diversi.

Il Cinema Teatro Cicolella è stato edificato in muratura negli anni '40, su una precedente struttura in legno, e nasce inizialmente come cinema teatro con il nome di Politeama Cicolella. Dagli anni 70 vive il passaggio da un utilizzo quasi esclusivo per varietà o l'avanspettacolo ad un indirizzo prettamente cinematografico a scapito dello spettacolo dal vivo. Oggi, il Cinema Teatro Cicolella abbraccia nuovamente la sua vocazione originaria, senza dimenticare comunque quella legata al cinema.