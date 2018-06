Paolo Jannacci canta i successi di suo padre Enzo: a Cagnano tappa speciale di FestambienteSud

FestambienteSud farà tappa anche a Cagnano Varano per una serata speciale, mercoledì 1 agosto, alle ore 21,30, in Piazza del Purgatorio, appuntamento con Paolo Jannacci “in concerto con Enzo” (ingresso libero).

Jannacci si esibisce nell'ambito di "Suoni nel Borgo", progetto speciale di FestambienteSud per far scoprire e valorizzare un pezzo di identità urbana del Gargano. L'evento è organizzato grazie alla collaborazione di Comune di Cagnano Varano e del Parco Nazionale del Gargano. Oltre al concerto di Paolo Jannacci sarà l'occasione per un'anteprima di "Calici nel Borgo", manifestazione ormai radicata in quel luogo e che vedrà la prossima edizione il prossimo 11 agosto.

Paolo Iannacci pianoforte / Daniele Moretto tromba flicorno cori

Eclettico e talentuoso musicista figlio del grande ENZO JANNACCI, renderà omaggio alla musica del padre con "In Concerto Con Enzo", uno spettacolo pieno di energia poetica e musicale. Il ricordo di Enzo Jannacci è ancora vivo e le sue canzoni sono ancora immortali. Lo spettacolo rievocherà i successi di ieri mai dimenticati in una location molto suggestiva. Paolo Jannacci ha spesso collaborato con il padre nelle sue produzioni discografiche, ma vanta anche collaborazioni con numerose personalità del mondo della canzone e dello spettacolo italiani, fra cui Dario Fo, Paolo Conte, Giorgio Gaber, Massimo Ranieri, Cristiano De Andrè, Daniele Silvestri, Irene Grandi, Piero Chiambretti, Claudio Bisio e molti altri. Sul palco, insieme a Paolo Jannacci, al pianoforte, ci sarà Daniele Moretto (tromba, flicorno e cori).

Con Jannacci si completa l’ultimo tassello del cartellone musicale di FestambienteSud 2018 con concerti a Vieste, Monte Sant’Angelo, Cagnano Varano e San Giovanni Rotondo