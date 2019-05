L'avvocato Paolo Iannone presenta a Manfredonia il suo nuovo libro "Il condominio, disciplina e contenzioso dopo la legge 220/2012"

Si terrà giovedì 30 maggio, alle ore 16, all’auditorium “Cristanziano Serricchio”, Palazzo Celestini, Manfredonia (FG) la presentazione dell’ultimo libro dell’avvocato Paolo Iannone in materia condominiale, con organizzazione dell’evento formativo a cura dell’Associazione Unione degli Avvocati di Manfredonia con il supporto e il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Foggia. L’autore affronta uno dei temi più dibattuti nel panorama giuridico italiano, in quanto, da diversi anni, il diritto condominiale è stato al centro di un appassionato dibattito, soprattutto dopo l’approvazione della recente riforma. Il libro dell’autore, nella sua interezza, mira a trattare in maniera esaustiva la materia in una compiuta sintesi di centoquarantasei pagine, senza trascurare l’importanza del formulario predisposto per l’amministratore di condominio e per il suo difensore. In questo modo, l’avvocato Paolo Iannone, ha voluto così consegnare ai lettori un manuale completo, pratico e soprattutto sintetico. Una scommessa in pratica che è stata vinta dallo stesso autore, poiché il testo riesce a trattare tutti gli aspetti del diritto condominiale italiano con un linguaggio semplice, senza trascurare alcun aspetto della disciplina e del contenzioso a seguito della recente riforma. Nel corso della tavola rotonda si avrà modo di assistere ad un interessante dibattito tra studiosi del diritto, tra cui gli avvocati Guerino De Santis e Nicola Frivoli. Il convegno è accreditato dall'Ordine degli Avvocati di Foggia che ha riconosciuto ai propri iscritti tre crediti formativi.