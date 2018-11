Paolo Fresu firma la direzione artistica di Festambientesud, il festival di Legambiente dedicato al Meridione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Milano, 30 novembre 2018 - E' attiva sulla piattaforma Produzioni dal Basso la campagna di crowdfunding dedicata a Festambiente Sud, il festival nazionale di Legambiente per il Sud Italia . Dal 2005 si celebra ogni anno nella splendida cornice del Gargano, in Puglia, ed è organizzato dal circolo Legambiente FestambienteSud. Il festival negli anni ha ospitato numerosi eventi musicali, teatrali e d’incontro. Attualmente la direzione musicale è affidata a un maestro d'eccezione: il jazzista Paolo Fresu. Ogni festival medita di “trovare casa” per attivare una proposta culturale che non si limiti ai soli, anche se numerosi, appuntamenti periodici. FestambienteSud l’ha sognata a lungo.

Ora finalmente avrà la sua “grotta”, perché di un ipogeo si tratta. GREEN CAVE è un centro culturale aperto tutto l'anno , le cui attività partiranno il prossimo dicembre e si animerà con una programmazione che sarà ricca di eventi: mostre di arte e artigianato, incontri con musica, teatro e letteratura, laboratori educativi e incontri formativi. Un luogo vivo, dove condividere emozioni, stimolare l’economia circolare, invitare alla partecipazione e fare della cultura un ingrediente della cittadinanza. Situato in un pianterreno e nel piano interrato di un antico palazzo signorile, il GREEN CAVE è collocato in un antichissimo e suggestivo centro storico: Monte Sant’Angelo, nel Parco Nazionale del Gargano , a pochi metri dal Santuario UNESCO di San Michele Arcangelo e dal Castello Normanno, Svevo, Angioino, Aragonese. Green Cave sarà un centro vivo con un calendario d’iniziative rivolte ai ragazzi ed agli adulti. La campagna di raccolta fondi su Produzioni dal Basso consentirà l’allestimento delle diverse grotte del centro, dedicate ad arte,laboratori per bambini e tanto altro ancora. Per maggiori informazioni sulla campagna e sulle ricompense previste: https://www.produzionidalbasso.com/project/green-cave-di-festambientesud/