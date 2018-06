Il concerto di Paolo Fresu e Chano Dominguez apre la 14esima edizione di FestambienteSud

Prenderà il via a Vieste, il 25 luglio prossimo nello scenario suggestivo di Marina piccola, la XIV edizione di FestambienteSud, il festival nazionale di Legambiente per il Sud Italia. Dopo un incontro di apertura presieduto dal Presidente nazionale di Legambiente, Stefano Ciafani, sarà un evento artistico di eccezionale valore ad aprire la programmazione musicale: il suggestivo concerto di Paolo Fresu in duo inedito con il pianista iberico Chano Dominguez. A dare l'annuncio sono il direttore del festival Franco Salcuni e Rossella Falcone, assessore al turismo della città garganica, che così commenta: "Siamo lieti di ospitare la tappa di apertura di tale importante evento in quanto condividiamo a pieno le tematiche promosse da questo festival. Ci auguriamo vivamente che per Vieste possa essere l’inizio di un lungo e proficuo cammino da fare insieme".

Un'edizione di FestambienteSud che, impreziosita da un cartellone artistico curato dallo stesso Paolo Fresu per il quarto anno consecutivo, diventa un festival di territorio, coinvolgendo diverse realtà del Gargano: dopo l’avvio a Vieste il 25 luglio, si sposterà a Monte Sant'Angelo dal 26 al 29 luglio, per chiudere a San Giovanni Rotondo il 5 agosto con un grande evento finale, ma toccando probabilmente anche altre città. A breve il cartellone completo di tutti gli aventi.

Tornando al concerto inaugurale, il duo costituito da Paolo Fresu e Chano Dominguez è davvero un’incredibile quintessenza di ciò che oggi la filosofia dell’incontro tout-court può permettere. I due protagonisti affrontano i temi musicali con rara leggerezza e sorprendente amabilità, giocando con l’arte musicale e nobilitando il senso dell’incontro, tutto mediterraneo, con i temi storici della passione flamenca “genetica” per Chano, la leggendaria naturalezza e cristallinità per Fresu e il comune territorio del verbo jazzistico. Entrambi sono innanzitutto dei viaggiatori: nel senso reale del termine (la Francia per Fresu e gli Stati Uniti per Chano) ma anche in senso lato e intimo. E, del grande tema del viaggio, i due fanno il tema principale del loro incontro comune. Con, alla base, un senso poetico totale e dannatamente latino. Il gioco è affrontato con la massima semplicità e il fascino emanato da questo duo riesce a comunicare facilmente il sentimento che muove il proprio agire artistico.

Un’altra meravigliosa declinazione dell’arte musicale, solo il primo assaggio di un’edizione di FestambienteSud che si preannuncia stellare.

FestambienteSud è sostenuto dalla Regione Puglia, assessorato all’industria turistica e culturale, nell’ambito del bando triennale per lo spettacolo, con risorse provenienti dal fondo di coesione 2015-20. Gode inoltre del sostegno di enti locali e sponsor.