Che traguardo per il panificio foggiano 'Frasca Rocco': Michele e Vito sono 'Mastri fornai'

Gran bel riconoscimento quello ottenuto dal panicificio foggiano Frasca di viale Ofanto. Ieri mattina la Federazione Nazionale Cooking Show e il critico enogastronomico Michele Cutro, Cavaliere dell’Ordine di Malta, alla presenza di numerosi familiari e parenti, oltre che del sindaco di Foggia Franco Landella, hanno rilasciato il premio nazionale al Merito Professionale 'Mastro Fornaio' a Michele Frasca e a Vito Frasca, e il premio nazionale al Merito Professionale 'Stelle della Ristorazione' a Maria Russo.

"Il Panificio Frasca Rocco è stato premiato dalla Federazione Cooking Show per aver mantenuto un’impostazione artigianale in un settore dove l’industria e la grande distribuzione hanno una posizione dominante. Un riconoscimento che la famiglia Frasca e i loro dipendenti hanno meritato per il grande lavoro svolto in questi anni" ha detto il primo cittadino.