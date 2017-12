Si chiude ‘Il Pane della Daunia e del Gargano’: reading musicale con Niro e i Rione Junno

Giunge all’ultima tappa il progetto “Il Pane della Daunia e del Gargano” dell’Associazione Culturale Rhymers’ Club.

Tutte le iniziative previste nel calendario hanno finora raggiunto il “tutto esaurito” e notevoli consensi sono stati espressi dai partecipanti; il successo non è passato inosservato nemmeno alla carta stampata che tutte le settimane pubblica articoli sul susseguirsi degli appuntamenti. Il progetto “Il Pane della Daunia e del Gargano”, ammesso a finanziamento nel bando regionale “InPuglia365 Autunno”, con il patrocinio dei comuni di San Severo, Monte Sant’Angelo, San Giovanni Rotondo, Troia e Pietramontecorvino, si è dimostrato essere una solida realtà che ha coinvolto più di 500 persone. L’ultima tappa si terrà sabato 30 dicembre presso la Chiesa di Sant’Antonio da Padova (erroneamente denominata “di Santo Stefano”) adiacente al META – Museo Etnografico “Tancredi” ed al complesso di San Francesco con ingresso dalle ore 18.30 ed inizio dello spettacolo alle ore 19.00.

Umberto Fraccacreta è stato uno dei più importanti poeti italiani del ‘900, non a caso il suo nome è stato incluso nel Dizionario Biografico della Treccani. Terzo di sette figli, appartenne ad una delle più illustri famiglie della città di San Severo. Si laureò in Giurisprudenza a Roma, ma la sua vera passione furono le lettere. Appassionato di musica, abile pianista, cultore di lettere greche e latine, nonché moderne, francesi, tedesche ed inglesi, era un uomo dagli ampi orizzonti mentali. Risiedette per qualche tempo nella capitale, poi tornò a San Severo dove si spense a 55 anni nel 1947.

Il Pane, il suo poemetto ritenuto da tutti la sua opera più importante, celebra la grande tenace operosità dei lavoratori della terra, i quali, in tempi passati, dissodarono la vasta ed arida pianura pugliese, dando grandissimo incremento alla coltivazione del grano, delle viti e degli ulivi. In esso è chiaro l’invito che il poeta rivolge ai forti lavoratori a non abbandonare la propria terra; abbandonarla, infatti, “per cercare altrove forme di vita meno rudi o più facili guadagni è, se non colpa, errore. La nostra terra non è esausta, ma attende nuovi sforzi poderosi dall’attività umana, perché possa esprimere ancora la somma di energie e di ricchezze che si tiene in essa duramente celata”.

Il pane, in origine fatto in casa, rappresenta la memoria storica della cultura contadina e dell’alimentazione della Daunia e del Gargano. Il rito con cui ci si dedicava alla preparazione del pane indica l’importanza che tale alimento riveste per l’umanità.

I Rione Junno, notevole realtà della musica popolare che da oltre 15 anni tiene concerti in tutt’Italia e nel mondo, assieme al poeta Raffaele Niro, apprezzato in Italia e tradotto anche all’estero, hanno realizzato un reading musicale che rende omaggio, nel 70° anno dalla sua morte, al poeta sanseverese Fraccacreta ed al poema che più lo ha reso famoso, ma allo stesso tempo rendono omaggio alla loro terra narrando uno dei prodotti enogastronomici più rappresentativi e conosciuti del nostro territorio.

Un’operazione che promuove la conoscenza e l’attrattività del territorio della Daunia e del Gargano valorizzandone pienamente le eccellenze culturali ed enogastronomiche.

Allo spettacolo seguirà degustazione di prodotti da forno, anche per celiaci. L’evento è adatto anche ai bambini.

La partecipazione, sia allo spettacolo sia allo show cooking pomeridiano, è gratuita, ma sono obbligatorie le prenotazioni al numero 334 5291111 (tel., sms, whatApp) o via email all’indirizzo associazione.rhymersclub@gmail.com.

Per maggiori informazioni è consultabile il sito http://www.ilpane.wordpress.com.

Il Progetto “IL PANE” è vincitore del bando InPuglia365 autunno dell’Agenzia Puglia Promozione. Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo”, Asse VI – Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche.