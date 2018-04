Il 'Pancolto' de La Strada dei Sapori a Libando

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

L’Associazione di promozione sociale La Strada dei Sapori in collaborazione con l’Azienda Agricola Mio Padre è un Albero, l’Azienda Agricola Podere Serraglio, le Cantine Terre Federiciane, Fulgaro Panificatori dal 1890, ha deciso anche quest’anno di partecipare a “Libando, viaggiare mangiando”, il festival dello street food a Foggia.

Si tratta di un progetto studiato e collaudato per proporre un’immagine condivisa tra Aziende e associazione. Si parte dalla convinzione che i prodotti di qualità assemblati e trasformati con sapienza e maestria sintetizzano l’identità di un territorio e della sua gente.

Quest’anno il tema di “Libando” è Cucina Madre, un chiaro richiamo alla tradizione, perché l’arte della cucina trova la massima espressione nelle donne. Donne non solo nutrici ma depositarie di pratiche, conoscenze, tradizioni legate alla capacità di prendersi cura ma anche di inventare, risparmiare, mescolare e creare.

Ogni volta che assaggiamo, ricordiamo o pensiamo al cibo c’è sempre una donna.

C’è tutto un sistema fitto e sottile di rapporti, codici e riti che fa dell’universo gastronomico un luogo sensibile della vita e della cultura delle donne. Noi della Strada dei Sapori, vogliamo condividere la nostra ricetta per la vita, la ricetta del nostro territorio contadino, rivelare il nostro piatto di valore, che è naturalmente il racconto della nostra storia... Vogliamo narrare il Pancolto, il nostro viaggio nella memoria. Perché noi siamo donne nutrici non solo di cibo ma di suggestioni, emozioni e ricordi.

#Pancolto sintetizza il naturale e fondamentale rapporto fra ciò che mangiamo e ciò che siamo. Rapporto che deve essere privilegiato, prezioso e protetto.

Solo tale consapevolezza consentirà a tutti noi di fare un salto di qualità per il nostro territorio a 360° a vantaggio di una proposta suggestiva, di qualità e autentica.

Venite a trovarci !



Da noi tutto passa per la strada dei sapori e dunque ecco il nostro menù degustazione Sanseverese:

#Pancolto pancotto

Panzanella

Crostoni con patè

Taralli salati e dolci al vino

Degustazione dei nostri vini.



La strada dei sapori

lastradadeisapori@libero.it