Out of control in concerto: la tribute band degli U2 live al Groove

La musica intramontabile degli U2 vi terrà compagnia venerdì 22 giugno nella splendida location del Groove Live di Foggia



Gli Out of Control si stanno affermando con grandi consensi in tutto il sud Italia facendosi apprezzare per il loro sound d'impatto e fedele a quello della band di Bono&Co.Non perdetevi quest'evento,sarà una serata indimenticabile in cui cantare a squarciagola tutti i grandi successi degli U2,dai più storici (pride,with or without you,one) ai più recenti (you're the best thing about me).



Si consiglia la prenotazione al 3382583411



Il Groove Live nasce nel Dicembre 2013, con il sogno di diventare un nuovo punto di riferimento nella provincia di Foggia per quanto riguarda il settore della ristorazione combinata con l’intrattenimento musicale di ogni genere.

Negli anni, il locale ha collezionato l’invidiabile traguardo degli oltre 500 eventi organizzati ( in soli 4 anni ) ed e’ riuscito ad offrire alla clientela una gustosa combinazione di cucina di ispirazione americana, fatta di ottimi panini, carne alla griglia, club sandwiches ed anche un ricchissimo catalogo di cocktails nel fornitissimo american bar.