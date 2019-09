Osvaldo Supino torna nella sua Torremaggiore: presentazione dell'album e firmacopie

Tornerà nella sua città dopo due anni dall'ultima volta Osvaldo Supino, l'artista di Torremaggiore che sta conquistando tutto il mondo con il suo ultimo album "Sparks" ("Luces" nella versione spagnola). Il cantante, tra i pochi italiani più apprezzati e riconosciuti all'estero, presenterà con un evento firmacopie la sua ultima fatica discografica, quarto album nella sua produzione. <> racconta lui "è un album d'istinto, di cuore, in cui mi sono messo a nudo come non mai e sono tanto emozionato di presentarlo nella mia città, tra la mia gente, tra le persone che fin dall'inizio mi hanno appoggiato e lo fanno ancora".

Un evento molto sentito dalla sua terra, che si prepara ad accogliere il suo divo con tanto affetto <>. "Sparks" pubblicato lo scorso 28 marzo, ha conquistato al suo debutto le classifiche digitali di mezza Europa ed è stato rilasciato per la prima volta anche totalmente in spagnolo per il mercato latino. Un vero e proprio successo tanto che la CNN l'ha voluto in uno dei suoi programmi includendolo insieme a Pausini, Ramazzotti e IlVolo nei soli 4 artisti italiani intervistati dalla celebre emittente televisiva. Non da meno la sua partecipazione qualche settimana fa sul red carpet della mostra del cinema di Venezia dove ha stupito la stampa mondiale vestendo per la prima volta nella storia un abito-smoking-gonna uomo che ha letteralmente conquistato perfino Vogue Francia. 3 Nomination ai BT Digital Music Awards, 2 Nickeclip Awards, unico italiano premiato ai LAIFFA Awards di Los Angeles, Premio Unicef, Premio Mei Rivelazione e tanto altro che non puo che rendere la sua terra orgogliosa di lui ma soprattuto un legame forte con le sue origini <> racconta Osvaldo. Appuntamento pertanto al Castello Ducale di Torremaggiore, sabato 28 settembre alle 20, per un evento che si preannuncia imperdibile.