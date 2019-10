Weekend d'autunno da vivere in natura tra orti e castagne

Non c'è modo di iniziare meglio l'autunno se non con una sana camminata nella natura per conoscerne i frutti più prelibati.

Da ciò la proposta di una domenica all'insegna del trekking e dei prodotti che la terra regala in questa stagione, dall'orto ai sapori del bosco.

L'iniziativa di domenica 13 ottobre si svolgerà nella zona montana di San Giovanni Rotondo e permetterà di scoprire la ricchezza e l’importanza dell'agricoltura di montagna.

I partecipanti conosceranno una piccola realtà aziendale unica sul Gargano, gli "orti familiari", coltivati da Michele Russo nelle fertili doline e un tempo fonte di sostentamento alimentare ed economico; infine, passeggiando nella Valle degli Orti di Monte Calvo lungo un'antica mulattiera riscoperta per l'occasione, si potrà conoscere da vicino una delle coltivazioni arboree più rappresentative del Gargano: il castagno.

E proprio nel castagneto ad accogliere i camminatori ci sarà lo scoppiettio delle caldarroste sulla brace, accompagnate dal sapore inimitabile del gustoso formaggio pecorino prodotto con animali allevati in zona.

Il percorso, di livello facile, è adatto anche ai più piccoli.

Per informazioni e iscrizioni si può contattare Domenico Antonacci al numero 3931753151.