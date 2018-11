'FoggiaFotografia': incontro con Orietta Bay

Continuano gli eventi di “FoggiaFotografia: La Puglia senza confini”, manifestazione organizzata dal FotoCineClub di Foggia, giunta alla settima edizione.

Venerdì 30 novembre alle 19.00 presso la sede del FotoCineClub di Foggia in Via Ester Loiodice, 1 – Rione San Pio X -, è in programma un incontro con Orietta Bay, dal titolo “Vedere, scrivere e leggere” I verbi della fotografia.

Orietta Bay - docente di Fotografia del Dipartimento Didattica della FIAF - nei giorni di sabato 1° dicembre (nelle ore 9,30/12,30 - 16,00/20,00) e domenica 2 dicembre (nelle ore 9,30/12,30), sempre presso la sede del FotoCineClub di Foggia, terrà una lettura portfolio.

Tutti coloro che vorranno portare i propri portfolio per la lettura dovranno iscriversi inviando una mail a fotocineclubfoggia@gmail.com, specificando il giorno prescelto e dovranno versare in sede un contributo di € 5,00.

Orietta Bay - nata a Genova dove viva e lavora -, inizia a interessarsi di fotografia nei primi anni ’90 grazie all’incontro con la Maestra della Fotografia Giuliana Traverso, di cui è diventata assistente, e con Lanfranco Colombo.

Fa la diretta esperienza con la camera oscura, sviluppando e stampando, per poi passare alla curatela di mostre importanti presso Palazzo Ducale, Palazzo Rosso e Palazzo San Giorgio, il MuMa e il Museo della Commenda a Genova e gli Scavi Scaligeri di Verona.

Partecipa a numerosi workshop e dal 1999 inizia ad esporre in mostre collettive e personali. Collabora con il team Donna Fotografa e cura il coordinamento editoriale di importanti volumi fotografici pubblicando commenti critici.

Nel frattempo partecipa ad eventi e giurie e tiene corsi di formazione. Attualmente è capo servizio della rivista FotoIt e per la FIAF è Delegata della Regione Liguria, Docente di Fotografia e Lettore di Fotografia.

Dal 2012 collabora con il Corso di Perfezionamento in Fotografia diretto dal Prof. Giancarlo Pinto, dell’Università di Genova.

Ricordiamo che è ancora visitabile la personale La visione de-ristrutturata di Maurizio Galimberti presso la Fondazione dei Monti Uniti di Foggia (via Arpi, 152), aperta fino al 7 dicembre.