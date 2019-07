Il Castello di Deliceto ospita la 42esima ‘Sagra delle orecchiette a corte’

Deliceto, ridente cittadina posta sui primi contrafforti del Preappennino Dauno meridionale ad un’altitudine di 575 m sul livello del mare, a 37 Km da Foggia, con una popolazione di circa 4.000 unità. Sulla parte più alta dell’abitato svetta maestoso il monumento simbolo del paese: Il Castello Normanno Svevo Angioino, al cui interno viene ospitata da alcuni anni una delle manifestazioni, tra le storiche della provincia per longevità, nata nel lontano 1967 è giunta oggi alla sua 42° edizione.

È con costante tenacia ed impegno, che ormai da più di quattro decenni la prima domenica di agosto l’Associazione Turistica Pro Loco Deliceto organizza in collaborazione con il Comune di Deliceto la “Sagra delle Orecchiette, a Corte”.

Essa rappresenta un evento molto significativo per la popolazione delicetana, per i delicetani emigrati, ma anche per gli assidui o occasionali visitatori, in quanto è sinonimo di ritrovo, di condivisione, di divertimento e degustazione, infatti accorrono in tanti a questo appuntamento che come ogni anno ha l’ambizione ma soprattutto la garanzia di migliorare.

L’evento, che avrà luogo domenica 4 Agosto vede la partecipazione di migliaia di persone provenienti da tutta la provincia, vogliosi di una giornata all’insegna di una genuina cucina paesana, pura allegria a stretto contatto con la storia.

Questo luogo, per una sera diventerà magico, in quanto sarà gremito di gente, ma soprattutto dalla fragranza del sugo sprigionato dalla cottura di uno dei nostri piatti tipici.

La caratteristica principale di questa serata è la degustazione di una particolare manifattura locale della pasta fatta a mano: “le orecchiette”, tipico esempio nostrano di una vera e propria opera d’arte culinaria, che accompagnate da sughi prelibati, anch’essi legati alla tradizione delicetana, arricchiscono ulteriormente il loro sapore, il tutto contornato da un ottimo vino locale.

La serata, che ormai da anni si è imposta come uno dei poli attrattivi del calendario estivo di Deliceto, ha inizio ufficialmente alle ore 20.00, con la degustazione di orecchiette, nell'ex Piazza d'armi del maestoso maniero, contornate da musiche medievali del trio "Camerata Musica Antiqua" e dall'artista Marialuigia Martino. Alle ore 22.30 vi sarà l'incoronazione di "Miss Castellana 2019", mentre per tutta la serata, sarà possibile ammirare il castello dall'alto attraverso i camminamenti, accompagnati da Guide Turistiche.

Il 4 Agosto, vi aspetta la SAGRA delle ORECCHIETTE...a Corte.

Non Mancate.

Per info: prolocodeliceto@libero.it 0881 963433 - 3490546845