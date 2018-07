Orecchietta a corte: torna l'appuntamento gastronomico con la cucina delicetana

Le manifestazioni estive dell’Associazione Turistica Pro Loco “A. Iossa” di Deliceto si aprono con la tradizione sagra “L’Orecchietta a Corte”. L’appuntamento gastronomico con la cucina delicetana, giunto alla 40° edizione, si svolgerà all’interno del Castello normanno svevo, domenica 5 agosto 2018 con inizio alle ore 20,30.

Una edizione particolare per celebrare l’anno italiano del gusto. Anche quest’anno con la degustazione dei piatti tipici delicetani, lo spettacolo farà da cornice con la partecipazione di artisti di strada, giullari e illusionisti.

Sarà per forma, sarà per la consistenza inconfondibile, fatto sta che le orecchiette delicetane conquistano proprio tutti. Il primo piatto simbolo dell’intera regione è una pasta ottenuta da farina di grano duro lavorata a mano e condita tradizionalmente con le cime di rapa, ma anche con il ragù di carne, la ricotta di pecora o del semplice sugo di pomodoro. La nascita delle orecchiette risalirebbe al Medioevo: originarie della Provenza, sarebbero arrivate in Italia all’epoca del Regno di Napoli, sotto la dominazione degli Angioini.

Ma l’evento quest’anno si arricchisce con la mostra: “Lo Scrigno della Memoria delicetana” Un excursus con tantissimi reperti che raccontano la vita contadina, gli usi e i costumi di questo lembo dei Monti della Daunia.