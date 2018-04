Attendere un istante: stiamo caricando il video...

A Foggia spuntano orchidee selvatiche nel giardino che della rotatoria tra via Silvio Pellico e via Telesforo, ai piedi dell'aereo. Matteo Caldarella del Centro Studi Naturalistici spiega: "Non è facile vederle in una città, potrebbe essere uno spot pubblicitario per Foggia"