Foggia in un film con Elio Germano: orchestra interpreta i brani della colonna sonora de 'L'uomo senza gravità'

Un 'ensemble' di eccellenze foggiane riunite al Clab Studios per realizzare la colonna sonora composta da Danilo Caposeno, de 'L’uomo senza gravità' nuovo film di Marco Bonfanti.

Dal 22 agosto, infatti, presso Clab Studios di Foggia, l’orchestra “Suoni del Sud” ha interpretato alcune delle musiche della colonna sonora de 'L’uomo senza gravità', film che vede come protagonista Elio Germano, e che presto potremo vedere su Netflix, prodotto da Isaria Prod. e Zagora,

Una produzione internazionale quindi, ma che vede protagonisti il meglio delle capacità tecnico-artistiche della nostra città. Partendo da Angelo De Cosimo, Manger e Sound Engineer del Clab Studios che ha registrato e supervisionato l’orchesta, Danilo Caposeno, compositore e musicista che dal 2000 realizza musiche per cinema, televisione e teatro. Ed infine, non certo per importanza, L’Orchestra Suoni del Sud, che vanta di numerosissime apparizioni Rai e collaborazioni nazionali ed internazionali tra cui compositori come Ennio Morricone. Il film è ancora in fase di produzione ma potrete vederlo (e sentirlo) nelle sale e successivamente su Netflix da ottobre.