'Suoni del Sud' torna su Rai 1: l'orchestra foggiana con Amadeus per 'Una serata di stelle per il Bambino Gesù'

L'orchestra foggiana 'Suoni del Sud' il prossimo 20 novembre torna ad essere protagonista di una prima serata di Rai1. 'Una serata di stelle per il Bambino Gesù' è il titolo dello show che andrà in onda alle 21.15 dall'Aula Paolo VI, in Vaticano, per celebrare i 150 anni dell’ospedale pediatrico. Sarà condotto da Amadeus e vedrà alternarsi sul palco grandi personaggi della musica, dello spettacolo e dello sport.

L'orchestra vanta numerose partecipazioni a grandi eventi televisivi, a cominciare dalla ventennale presenza a 'Una voce per Padre Pio' e proseguendo con la storica reunion di Al Bano e Romina Power all'Arena di Verona nel 2015, il concerto 'Avrai' di Claudio Baglioni in Vaticano nel 2016, nonché agli appuntamenti di rilievo nazionale, tra cui, il Mercurio d’Argento, Festival di musica per l’immagine che si è svolto a Massa l'estate scorsa e in cui ha affiancato il celebre violinista Alessandro Quarta diretta da Andrea Morricone. Prestigiose anche le collaborazioni con big della canzone italiana e le registrazioni di musiche da film con musicisti come Ennio Morricone, Nicola Piovani e Luis Bacalov.

Mercoledì sera la 'Suoni del Sud' sarà presente nell'aula Paolo VI con 31 elementi, tutti artisti di Capitanata con grande esperienza, di cui 28 musicisti: Rita Beneventi, Edoardo Caiazza, Michela Celozzi, Lorenzo Ciuffreda, Gianni Cuciniello, Angelo De Cosimo, Dea De Feo, Michele De Sanio, Raffaele De Sanio, Paolo D'Onofrio, Alessia Frisoli, Fiorina Grimaldi, Mario Ieffa, Gianfranco Labroca, Giuseppe Lentini, Mario Longo, Potito Moscato, Pietro Pacillo, Antonio Piacentino, Giuseppe Pica, Elisabetta Piccirilli, Simona Rampino, Danilo Riccardi, Giulio Rocca, Massimiliano Rosati, Annalisa Sampietro, Francesca Scarano, Giuseppe Spera, e 3 coristi: Michele Bottalico, Lucia Diaferio e Sarah Sportaiuolo.

L'orchestra sarà diretta da Danilo Minotti, tra i più importanti musicisti italiani, chitarrista e compositore di Claudio Baglioni, noto arrangiatore, che ha collaborato con alcuni dei nomi più importanti del panorama musicale nazionale e non solo.

Tra i protagonisti della serata dedicata al Bambino Gesù ci saranno Francesco Renga, Alessandra Amoroso, Mahmood, Fabio Rovazzi, J-Ax, Benji & Fede, Elodie, The Kolors, Irama, Noemi, Giovanni Allevi, Renzo Arbore e Giovanni Caccamo. Tra gli ospiti anche Massimo Ghini, Ficarra e Picone, Aldo Montano, Pippo Baudo, Tosca D’Aquino, Rita Dalla Chiesa, Andrea Delogu, Tiziana Rivale, Roberto Mancini, Alessandro Florenzi, Ciro Immobile e Javier Zanetti.

"È una soddisfazione per noi essere stati coinvolti ancora una volta in un grande show targato Rai – commentano Libera Granatiero, presidentessa dell'Associazione Suoni del Sud da cui prende il nome l’orchestra, e il referente del sodalizio Gianni Cuciniello -. Oltre trenta artisti del nostro territorio saranno di nuovo la colonna sonora di un evento televisivo e radiofonico di enorme prestigio, accompagnando tante stelle della musica. Porteremo a Roma quella che ormai è riconosciuta come un'eccellenza artistica di Capitanata".

Lo spettacolo, trasmesso anche in radiovisione su Rtl 102.5, darà ampio spazio alle storie delle famiglie dei bambini e dei ragazzi seguiti dalla struttura ospedaliera romana. I proventi della serata saranno devoluti all’Istituto dei tumori e dei trapianti dell’Ospedale Bambino Gesù. È già attivo, a questo scopo, anche il numero solidale 45535.

