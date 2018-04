Al Teatro dei Limoni ‘Opotoz e Geraldine’, due servi di scena che sognano le luci della ribalta

Nuovo appuntamento con Merende da Favola, la rassegna di teatro per famiglie del TdL: "Opotoz e Geraldine, servi di scena" di Vito De Girolamo.

"Opotoz e Geraldine, servi di scena" è uno spettacolo esilarante nel quale il pubblico assiste e partecipa divertito alle vicissitudini dei due protagonisti, due servi di scena, che, convinti di essere bravi attori, sognano le luci della ribalta.

Opotoz, in particolare, aspetta da tanto la sua occasione per dimostrare ad Arnoux, il capocomico, la sua bravura. L'occasione arriva, c'è un attore da sostituire; ma quando finalmente sembra che Opotoz possa avverare il suo sogno, eccolo lì, il solito singhiozzo, il “suo piccolo problemino” che non gli permette di recitare e che si presenta puntualmente ogni volta che c’è un pubblico che lo ascolta.

Geraldine, che dal canto suo ha il problema opposto, cioè parla male quando non è in scena, lasciandosi sfuggire improvvise parole a casaccio, vorrebbe aiutare Opotoz, ma la sua indole di combina guai non è molto utile.

Però, quando una caduta accidentale libererà inaspettatamente Geraldine dal suo problema, i due decideranno di provare a ricreare le condizioni di un trauma "accidentale" che aiuti anche Opotoz. Tra mattarelli, vasi in testa e palline da giocoliere usate impropriamente, nulla rimarrà intentato e se ne vedranno davvero delle belle. Come andrà a finire? Ma il finale, naturalmente, è a sorpresa…

"Opotoz e Geraldine, servi di scena"

produzione Associazione Galleria Manfredi (Lucera)

con Marco Barbaro e Carla De Girolamo

regia Vito De Girolamo

7/8 Aprile 2018

ore 17:00 merenda in collaborazione con Doemi, ore 17:30 spettacolo

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Info e prenotazioni: ragazzi@teatrodeilimoni.it / 3921242850 / 3249948645