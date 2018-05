Open studi aperti a Foggia: anche lo studio 'Corfone+Partners' partecipa all'evento promosso dal Cnappc

Torna anche quest'anno il 18 e il 19 maggio la manifestazione OPEN! Studi Aperti promossa dal CNAPPC Consiglio Nazionale Architetti, evento imperdibile a carattere nazionale per far conoscere al grande pubblico e ai non addetti ai lavori il mondo dell'architettura, dalle specializzazioni agli ambiti in cui operano i singoli studi professionali.

Venerdì 18 Maggio, a partire dalle 21.00 fino a notte fonda, il team di CORFONE+PARTNERS aprirà i propri Studios per celebrare insieme ad amici e cittadinanza i primi cinque anni di fervente attività progettuale. Una festa che, dalla piccola Piazza Lago di Foggia, proseguirà all'interno dell'atelier progettuale di Via Bruno 24 per offrire degustazioni architettoniche, musicali ed enogastronomiche.

Diversi gli ospiti e gli sponsor della manifestazione per un programma in grado di coinvolgere e stupire attraverso scenari multimediali e performance artistiche.