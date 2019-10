Open Day presso l'Associazione I Ricostruttori

Sabato 12 ottobre dalle 16 alle 19, in via Ascoli km 2 Foggia, nella sede dell'Associazione I Ricostruttori, si terrà l'open day, in cui saranno presentate le varie attività che si svolgeranno durante l'anno, attraverso brevi laboratori pratici di arti visive, musicoterapia, riflessologia plantare, postura, respiro, yoga, meditazione. In tale sede sarà possibile prenotarsi per i prossimi corsi.

Vi aspettiamo!

Per informazioni tel 3294914948