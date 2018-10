Foggia: open day a Canopolis domenica 21 ottobre 2018

OPEN DAY A CANOPOLIS Domenica 21 ottobre.

Canopolis è un piccolo rifugio della nostra Associazione, dove ospitiamo cani e gatti randagi Foggiani in cerca di famiglia o che necessitano di cure mediche e/o di degenza . Il tutto è interamente autofinanziato grazie alle donazioni e alle iniziative che organizziamo.

Quindi,

se state decidendo di adottare un cane o un gatto,

se vi fa piacere donare cibo (che comincia a scarseggiare)

se avete coperte, piumoni, ecc. che non usate più,

venite a trovarci domenica 21 ottobre dalle 10:00 alle 17:00. Ci troviamo difronte il Gino Lisa , nel tratturo accanto la fermata degli autobus.

Accettiamo anche donazioni in denaro, per terminare alcuni lavori sospeso.

Scegliete voi come essere vicini ai nostri pelosi,

sempre e solo se vi fa piacere.

Grazie.

Vi aspettiamo. P.s.: Se non riuscite a trovare Canopolis basta chiamarci al 330436

