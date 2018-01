Musical, canto, recitazione e danza: due giorni di lezioni gratuite con i ragazzi di 'Luce in scena'

Mercoledi 10 e 11 Giovedi 11 Gennaio Luce in Scena, il Centro produzione e formazione spettacolo (più grande della Capitanata), apre le porte a tutti con "Open Art Days" : 2 giorni di lezioni gratuite di Musical...Canto...Recitazione...Danza....

Il Centro Formazione Spettacolo “LUCE IN SCENA” organizza a Foggia un Open Day di 2 giornate con lezioni gratuite e presentazioni mirate per illustrare la propria offerta didattica e le molteplici opportunità formative e professionali che offre. L'ingresso è gratuito e aperto a tutti. È possibile partecipare ad uno o piu corsi. Tutti i laboratori ed i corsi sono suddivisi per fasce d’età (Lezioni per tutti) Dai 5 anni sino ai 70 anni