A Torremaggiore una 'serata d'artista' con Ave

Domenica 23 settembre, dalle ore 18.00 alle 20.00 circa, presso il Castello Ducale di Torremaggiore, si svolgerà l’appuntamento “ON AIR Arte e musica in libertà – UNA SERATA D’ARTISTA”. L’evento è l’ultimo previsto dal progetto SAC TratturArte – Alto Tavoliere rientrante nella tipologia “On Air”, un’innovativa forma di valorizzazione dei luoghi d’arte dell’Alto Tavoliere che si propone di portare la street art in luoghi caratteristici e insoliti, attraverso l’esibizione dal vivo in varie forme (graffiti, live painting, proiezioni, ecc.) di artisti contemporanei, con l’accompagnamento ritmato di luci e suoni.

Ti piace disegnare? Ti senti un creativo? Questo appuntamento è dedicato a te e al tuo modo di esprimerti. Ti offriamo la possibilità di cimentarti in una performance sotto la guida di Leonardo Vito Avezzano, in arte AVE, poliedrico artista. La serata sarà ispirata dalle atmosfere settecentesche di Raimondo de Sangro.

La partecipazione all’evento è gratuita, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Prenotazione obbligatoria contattando il numero telefonico 380.9020728 (Segreteria del progetto SAC TratturArte Alto Tavoliere). Sarà possibile effettuare la prenotazione da martedì 18 a venerdì 21 settembre, dalle ore 16.00 alle 20.00, e sabato 22 settembre, dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle ore 16.00 alle 20.00.

Appuntamento con gli iscritti è alle ore 17.45 presso il Castello Ducale di Torremaggiore, in via Luigi Rossi n°10.

Leonardo Vito Avezzano, in arte AVE, è nato a San Severo, nel 1981. Laureatosi in Pittura nel 2004 all’Accademia di Belle Arti di Foggia, successivamente consegue la specialistica e abilitazione all’insegnamento con il massimo dei voti. Le origini della rappresentazione personale prendono avvio dal fumetto e illustrazioni con varie esperienze e pubblicazioni; una fra tante, il fumetto storico sui Moti rivoluzionari del 1799 della Città di San Severo, anno 1999, con encomio del Presidente della Repubblica. Ha partecipato al Festival delle Arti figurative e scenografiche a Roma, selezionato con l’opera “Lo stigma frammentato dall’ira” nel 2008. Nel 2009 vince il 2° Concorso internazionale di Pittura a Troia “L’Arte per la vita” con l’opera “Michael”. Dal 2011 avvia una valente collaborazione con il MAT Museo dell’Alto Tavoliere di San Severo. Collabora, inoltre, con la Biblioteca Comunale “Alessandro Minuziano” di San Severo. Docente in Discipline grafiche, pittoriche e scenografiche, la sua pittura sperimentale negli anni si è evoluta in un iperrealismo, dove scultura e pittura si incontrano con innesti naturali.