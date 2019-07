Al Chiostro Santa Chiara un omaggio al grande Luigi Tenco

“Lontano lontano” il titolo di una canzone di Luigi Tenco… questo evento “a lume di candela” intende ricordare, in una forma originale e innovativa, l’opera del grande e amato cantautore scomparso nel 1967.

Uno spettacolo teatrale e musicale per raccontare Luigi Tenco, un artista ma ancor prima un ragazzo, ma da un punto di vista diverso da quello noto del “cantautore suicida” o del “cantautore assassinato”.

Una serata sotto le stelle per rivivere e ricordare con eleganza e raffinatezza la vita di un ragazzo che portava con sé una grandissima ventata di rinnovamento, ma che quel rinnovamento non ha fatto a tempo a vederlo realizzato. Un ragazzo pieno di energia e con una vitalità immensa, sempre stata oscurata dall’immagine che tutti ne hanno avuto dopo la sua tragica morte. Un grande talento che aveva tantissime cose da dire al proprio pubblico, messaggi che erano fuori contesto per l’età in cui ha vissuto e troppo avanti per essere comprese.

Il Comune di Foggia (eventi estate 2019) presenta “Lontano Lontano”, un omaggio a Luigi Tenco, con Emanuele Pacca e Giuseppe Marzio (Simona Aprile al piano forte, produzione di Luce in Scena). L’evento si terrà sabato 20 luglio alle ore 21 presso il Chiostro Santa Chiara.