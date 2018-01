Anche Torremaggiore al Festival di Sanremo: tra i protagonisti ci sarà l'olio di 'Peranzana'

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

L’olio di Peranzana di Torremaggiore sarà tra i protagonisti del prossimo Festival di Sanremo. Il prodotto tipico della cittadina dell’Alto Tavoliere, assieme ad altre tipicità pugliesi, delizierà i palati dei visitatori di 'Casa Sanremo Vitality’s'. L’area di accoglienza del Festival della canzone italiana sarà allestita, come ogni anno, al 'Palafiori' di Sanremo e sarà inaugurata il 4 febbraio dalla conduttrice televisiva Elisa Isoardi. La Puglia avrà un ruolo di primissimo piano essendo protagonista della cena che chiuderà la settimana sanremese, sabato 10 febbraio.

Nello specifico sarà presente il consorzio 'Peranzana Alta Daunia' che porterà alla ribalta della kermesse della città ligure i sapori del tipico olio d’oliva torremaggiorese. “Abbiamo patrocinato questa iniziativa poiché è obiettivo di questa Amministrazione comunale quello di esaltare le specificità dell’olio e dell’oliva di Peranzana, facendole conoscere al di fuori dei nostri confini, cercando di sfruttare “vetrine” rilevanti a livello nazionale ed internazionale" commenta il sindaco Pasquale Monteleone. "Il grande successo della tappa torremaggiorese del “Girolio 2017” è stato per noi un punto di partenza per promuovere al meglio quella che è un’autentica ricchezza della nostra città e che intendiamo valorizzare attraverso ulteriori iniziative in futuro” conclude il primo cittadino.