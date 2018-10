"Olio e Contorni", stasera a Torremaggiore Gene Gnocchi e Margherita Principi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Seconda giornata della prima edizione di “Olio e Contorni”, la manifestazione dedicata all’olio e all’oliva di Peranzana organizzata dal Comune di Torremaggiore. L’evento è patrocinato dall’Associazione Nazionale “Città dell’Olio”, cofinanziato dalla Regione Puglia. Hanno contribuito all’organizzazione l’Associazione e il Consorzio della Peranzana, la Confcommercio, le aziende agricole e le attività commerciali del territorio che hanno collaborato assieme al comitato organizzatore. Dopo la cerimonia ufficiale di apertura e di inaugurazione dell’evento nel cortile della scuola San Giovanni Bosco, spazio al percorso turistico, con partenza presso il Castello Ducale, per la visita guidata al frantoio “Nonno Vittorio” e per la visita ad un campo olivicolo con dimostrazione della raccolta. Infine, sosta a Castel Fiorentino con visita guidata agli scavi e ritorno con visita al Museo Archeologico di Fiorentino. Sempre in mattinata, apertura dei mercatini con relativo percorso enogastronomico della città con visita all’antico frantoio “Ametta”. Alle 17:30, corso di assaggio olio di oliva Peranzana, a cura del Consorzio, presso lo stand dell’Associazione in via Nicola Fiani. Alle 19 la grande “bruschettata”, in corso Giacomo Matteotti, con la collaborazione dei panifici locali. L’evento sarà allietato dalla performance dell’artista Margherita Principi, da X-Factor. Infine, alle 21.00, Gene Gnocchi, in “Sconcerto Rock”, in piazza Mazzini. Per ulteriori e dettagliate informazioni è possibile consultare il sito www.olioecontorni.it Oppure la pagina Facebook www.facebook.com/olioecontornitorremaggiore/

Gallery