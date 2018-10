"Olio e contorni", stasera a Torremaggiore concerto di Federica Carta

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Ultima giornata della prima edizione di “Olio e Contorni”, la manifestazione dedicata all’olio e all’oliva di Peranzana organizzata dal Comune di Torremaggiore. L’evento è patrocinato dall’Associazione Nazionale “Città dell’Olio”, cofinanziato dalla Regione Puglia. Hanno contribuito all’organizzazione l’Associazione e il Consorzio della Peranzana, la Confcommercio, le aziende agricole e le attività commerciali del territorio che hanno collaborato assieme al comitato organizzatore.

La giornata si aprirà con il percorso turistico, con partenza presso il Castello Ducale, per la visita guidata al frantoio “Nonno Vittorio”, visita ad un campo olivicolo con dimostrazione della raccolta, sosta a Castel Fiorentino con visita guidata agli scavi. A seguire la “Camminata tra gli Olivi 2018”, con partenza presso la Villa Comunale e destinazione presso un campo di olivi, con dimostrazione di raccolta del frutto e degustazione dell’olio. Sempre in mattinata, apertura dei mercatini della manifestazione con relativo percorso enogastronomico della città.

Alle 11:30 “Show cooking” con la “Banda della ricetta” presso il Castello Ducale. Gran finale dalle 20 con Federica Carta, direttamente da “Amici”, in “Live acustic” con opening act di Margherita Principi al Castello Ducale.



