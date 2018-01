Olimpiadi di Matematica, le ragazze del Marconi si qualificano per le nazionali di Cesenatico

Le studentesse del Marconi vincono la gara a squadre femminile delle Olimpiadi di Matematica e si qualificano per le nazionali di Cesenatico. Le gare si sono svolte nel pomeriggio di venerdì scorso a Campobasso. La squadra del Marconi è arrivata seconda, davanti al Masci de L’Aquila, al Kennedy di Roma, al Romita di Campobasso. Prima classificata la squadra del Cassini di Genova. In squadra le alunne: Rosa Iammarino, Concetta Iammarino, Anna Carla Farano, Michelle Scopece, Concetta Farenga, Simona De Gregorio, Chiara Gerardi, Simona Squitieri. Erano 40 le squadre che hanno gareggiato a Campobasso; in altre località d’Italia hanno affrontato la prova complessivamente 205 squadre; solo per 15 di esse accesso di diritto alla gara nazionale di Cesenatico.

È la prima volta che il liceo scientifico Marconi partecipa alla gara a squadre femminile; “Sono anni che lavoriamo al progetto delle Olimpiadi, e finora abbiamo ottenuto sempre risultati lusinghieri che hanno ripagato il lavoro di preparazione e allenamento. Quest’anno abbiamo voluto cimentarci anche con quest’altro tipo di gara e siamo felicissimi di aver centrato l’obiettivo”, ha commentato la prof.ssa Stefania Cibelli, che ha accompagnato le ragazze insieme alle colleghe Daniela Nigri e Rossella Presti; tra i docenti che curano il progetto Olimpiadi anche il prof. Aniello Carrella.

Lo scorso anno il liceo Marconi vinse la Coppa Gauss, classificandosi al primo posto nelle gare provinciali a squadre. Intanto, nel liceo di via Danimarca, l’allenamento continua. Prossima sfida il 2 marzo con la gara a squadre mista che si disputerà a Foggia.