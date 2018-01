I primi 50 anni della Nuova Compagnia di Canto Popolare al Teatro Verdi

Sarà la Nuova Compagnia di Canto Popolare il prossimo super ospite della 48.ma stagione concertistica dell’Associazione “Amici della Musica” presieduta da Gabriella Orlando. Il concerto si terrà venerdì 3 febbraio 2018 alle ore 20 (porta ore 19.30) al Teatro “Verdi” di San Severo. Uno degli eventi più attesi della stagione culturale di San Severo.

La NCCP - Nuova Compagnia di Canto Popolare - è stata definita «il più grande gruppo di musica etnico-napoletana», ambasciatore della forma musicale italiana più amata e diffusa all’estero, la musica popolare del nostro Sud. I concerti della NCCP rappresentano la storia della musica popolare più autentica del Sud d’Italia e della canzone napoletana nella sua forma più alta e colta. Il gruppo scava nei linguaggi, nelle tradizioni diverse e nelle varie culture che si sono mescolate nel tessuto di Napoli, una città che è sempre stata crocevia fra Occidente e Oriente. La musica araba e quella spagnola sono sicuramente le espressioni che hanno caratterizzato maggiormente il suo orizzonte musicale. Alcune “fronne”, come quelli dei venditori ambulanti napoletani, assomigliano ai canti dei muezzin arabi. Allo stesso modo l’uso del modo “frigio”, esprime il mondo spagnolo che tanto ha influenzato la musica napoletana. Lo strumentale dal titolo “Vico Tre Regine” è un omaggio alla musica andalusa e è in tutto e per tutto una “sevillana”, che potrebbe essere danzata in maniera canonica da una ballerina di flamenco.

Dalla chitarra battente (strumento tipico della musica popolare del Gargano) al mandolino, dalla mandola al mandoloncello, al “bouzouki” (tradizione greca), alla “quena” peruviana o alla “gralla” catalana, dalla ciaramella alla zampogna, fino ad arrivare a ottoni classici come il bombardino, la tromba e il trombone a pistoni. Questi strumenti hanno una loro forza sonora che può sfidare anche quella espressa dagli strumenti elettrici, possiedono una personalità che li rende unici e riconoscibili.

Guidata oggi da due suoi componenti storici, Fausta Vetere e Corrado Sfogli, la NCCP esegue un repertorio straordinario, che va da successi celebri come “Tammuriata Nera” alle villanelle e alle tammurriate composte dalla stessa Compagnia, fino ai brani più noti della tradizione napoletana, eseguiti con uno stile unico e inconfondibile. Da “Cicerenella” a “Ricciulina”, da “SiLi Femmene” a “Madonna de la Grazia”, dalla “Tarantella del Gargano” a “Tu Sai che la cornacchia”, ma anche brani nuovi come “Ma pecché”, “Pascalì” o “Napulitane”, tratti dal recente doppio album che celebra il 50° anniversario di questa storica band.

Il gruppo prodotto e lanciato agli inizi degli anni ‘70 da Renato Marengo (è attualmente il direttore artistico dei “Cantori di Carpino”), con la direzione artistica di Roberto De Simone, dopo essersi esibito in migliaia di concerti in Italia e in oltre 100 concerti all’estero nelle più grandi città di tutto il mondo ha celebrato lo scorso anno i suoi 50 anni con un cd doppio. E questo lavoro - il 40^ della sua carriera - nuovamente prodotto da Renato Marengo e un tour nei maggiori teatri italiani ed europei tra cui San Severo.

L’evento è organizzato in collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale Spettacolo dal Vivo Roma, la Regione Puglia – Assessorato dall’Industria Turistica e Culturale, con la Città di San Severo – Assessorato alla Cultura e con Resonance – Ritorni e sonorità fra arte, natura, cultura ed emozioni. Partner dello spettacolo Ferrovie del Gargano, Azienda Agricola Turco di Lesina e Cafè Noir di San Marco in Lamis.

FORMAZIONE NUOVA COMPAGNIA DI CANTO POPOLARE

Fausta Vetere: Voce e chitarra; Carmine Bruno: percussioni; Gianni Lamagna: voce e chitarra; Corrado Sfogli: chitarra, chitarra battente, bouzouki, mandoloncello, mandola; Michele Signore: violino, lira pontiaca, mandoloncello; Marino Sorrentino: flauto, ciaramella, zampogna, tromba; Pasquale Ziccardi: voce e basso

Biglietti in vendita presso il botteghino del Teatro dal 29 gennaio ore 11.30-12.30/18.30-19.30

Info e prenotazioni 348.6628775