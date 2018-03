Nasce 'Nucleo Speciale', il primo gruppo di Clown Dottori impegnati nella formazione in Protezione Civile

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Si chiama “Nucleo Speciale” il primo gruppo di Clown Dottori impegnati nella formazione in Protezione Civile. Composto da figure specifiche e qualificate nell’ambito dell’emergenza e della psicologia, è guidato da Jole Figurella, Coordinatrice Nazionale della Clownterapia in Protezione Civile di E.R.A. Il progetto formativo promosso dal Coordinamento Nazionale di E.R.A, in particolare dal Presidente Marcello Vella, è volto a far emergere una nuova figura nell’ambito della Protezione Civile, che è quella del Clown Dottore Specializzato nel soccorso in situazioni di calamità. Il 6 marzo scorso si è svolta la prima giornata di formazione sui Servizi Socio Assistenziali in Emergenza. L’argomento è stato trattato da Teresa Pierro, Assistente Sociale e Pedagogista, che ha contribuito a costruire una competenza e formazione specifica definendo il ruolo ed apporto dei servizi sociali negli eventi calamitosi. Il Servizio sociale si colloca con appropriatezza come una delle discipline deputate a svolgere un ruolo attivo e strategico nel sistema della Protezione civile. “La dottoressa Pierro - sottolineano dall’associazione - è riuscita a cogliere l’importanza dell’integrazione tra le diverse prestazioni nell’area socio-sanitaria”. Ha evidenziato, in particolare, che “il Sociale ha dimostrato di potersi collocare con un ruolo fondamentale, come anello di congiunzione tra quelle professioni di confine nell’ambito sanitario e psico-educativo che intervengono fin daI primo momento nel soccorso alle popolazioni”. L’intento di questo tipo di formazione è di condividere riflessioni e nozioni attraverso la costruzione di strumenti operativi che rafforzino il ruolo e la preparazione del volontario nelle calamità naturali, eventi terribili ma purtroppo previsti e prevedibili nel territorio nazionale. La seconda giornata di formazione è prevista il 26 marzo, con la psicologa Francesca Russo, con la quale i Clown Dottori affronteranno il tema della Psicologia dell’emergenza, che connota un ambito assai ampio di studio e applicazione delle conoscenze in situazioni critiche fortemente stressanti. Situazioni che mettono a repentaglio le routine quotidiane e le ordinarie capacità di coping degli individui e delle comunità di fronte ad avversità di ampia magnitudo, improvvise e urgenti. La psicologia dell’emergenza si occupa sia delle persone direttamente coinvolte negli eventi critici sia dei loro familiari e amici e delle persone che sono state testimoni dello stesso evento, ma anche dei soccorritori e della comunità ove gli eventi critici si sono verificati. Si occupa, inoltre, di previsione e prevenzione dei rischi e di programmazione e gestione dei soccorsi. “La figura del Clown Dottore del Nucleo Speciale - sottolinea Figurella - si arricchisce di conoscenze nell’ambito della Protezione Civile che vanno a sommarsi alle tecniche di clowning, di umorismo e relazione d’aiuto indispensabili per indirizzare le vittime di un evento calamitoso verso un processo di salutogenesi”.