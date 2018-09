A Notti sacre d’arte "la chitarra attraverso i secoli”

Il 14 settembre 2018 alle ore 20.00 nella Chiesa Parrocchiale della B. V. Maria Addolorata di Cerignola, “Notti Sacre d’Arte” conclude gli appuntamenti musicali della stagione 2018 con il concerto “La chitarra attraverso i secoli” eseguito da Miriam Lorusso e Agnese Germinali con un programma che racconterà in note la storia della musica scritta per questo strumento che è solo apparentemente moderno.

Sebbene la Spagna sia senza dubbio la patria della chitarra moderna, si pensa che siano stati i Mori, con l’invasione dell'800 d.C, ad introdurre gli strumenti a corda come l'ud. Per la prima vera chitarra classica moderna dovremo aspettare il XIX secolo. La Chiesa Parrocchiale della B. V. Maria Addolorata è una realtà di incontro tra generazioni e culture diverse come nella visione pastorale di S.E. Mons. Luigi Renna, Vescovo della Diocesi di Cerignola - Ascoli Satriano, e nella missione del suo parroco, don Leonardo Torraco che ci ricorda: “ Per una nuova evangelizzazione, come non ripartire dal “canto” e dall’ammirazione della bellezza dell’uomo e della donna che, come recita il Salmo 8, è magnifica creatura di Dio creata di poco inferiore agli angeli, coronata e ricolma di tanta forza ed energia di bene e grande, gigante per la sua dignità”. Con questo concerto, “Notti Sacre d’Arte” vuole salutare e ringraziare il Parroco, don Leonardo Torraco, che si è prodigato nel nome di Dio non solo per i suoi parrocchiani e che saluta questa città con un programma della festa parrocchiale, dedicata alla B.V. Maria Addolorata, particolarmente ricco di incontri di pensiero e preghiera con uno sguardo alla memoria di un parroco molto amato dai suoi fedeli con la mostra fotografica “Rapsodia di ricordi..Cerignola ai tempi di don Michele Leone” di Giuseppe Cormio, che sarà visitabile fino al 17 settembre.

In occasione del concerto sarà possibile conoscere la Fondazione Alessandra Bisceglia - W Ale Onlus, nata per lo studio, la cura delle anomalie vascolari, per volontà degli amici e colleghi di Alessandra Bisceglia certi che la sua storia sia esempio di vita e di aiuto, coniugando il ricordo con l’impegno sociale. Un particolare ringraziamento va agli sponsor per il prezioso sostegno.

“Notti Sacre d’Arte” è organizzato dalla A.p.s. Federico II Eventi con la direzione artistica generale di Mons. Antonio Parisi, già responsabile della Musica Sacra presso la CEI, con la direzione artistica per le arti visive e performative del M° Miguel Gomez, con la segreteria organizzativa di Cinzia del Corral.

Biografie:



Miriam Lorusso, nata a Conversano il 5 gennaio del 1998, si avvicina al mondo della chitarra all’età di 6 anni frequentando un corso in una scuola privata di Conversano, insieme agli insegnanti Nico Girasole e, successivamente, Pasquale Quero. All’età di 11 anni si iscrive al Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli ed intraprende lo studio della chitarra classica con il Maestro Antonino Maddonni. Negli anni 2017-2018 si perfeziona con maestri del calibro di Maroje Brcic e Giulio Tampalini. Contemporaneamente collabora con musicisti ed artisti in teatro. Nell’agosto del 2018 entra a far parte dei Folkaléidos, progetto musicale che porta la musica folk di tutta Europa nelle piazze delle città del sud Italia. Attualmente frequenta il nono anno.



Agnese Germinali, nata ad Ostuni il 9 luglio 1996, comincia a studiare chitarra classica all'età di undici anni con la Maestra Filomena Vita. Dopo pochi anni decide di iscriversi al Conservatorio Nino Rota di Monopoli, sotto la guida dei Maestri Massimo Felici, Giorgio Mirto e Vincenzo Giura. Ha partecipato a masterclass di Maroje Brcic e Giulio Tampalini. Attualmente frequenta il nono anno.