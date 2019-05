A Torre Alemanna la “Notte in sacco a pelo con Gihà e MoArt”

Un viaggio straordinario in compagnia del guerriero solitario Gihà, alla scoperta di bizzarri personaggi e di avventure fuori dal comune. A Torre Alemanna torna la “Notte Bianca”, questa volta in compagnia di Angelo Checchia e Francesco Nuzzi, autori ed illustratori dello studio creativo MoArt, che con il loro progetto editoriale “Gihà e il Sole di mezzanotte” (Claudio Grenzi Editore) accompagneranno i bambini in «un posto lontano che forse lontano non è». Un viaggio che comincia con lo spegnersi di una stella e continua, al galoppo di un destriero a due gobbe, con la rincorsa a una bambina misteriosa, passando per alberi soffici, omini impazienti, un cantastorie a cui manca una nota ed altri imprevedibili personaggi. Un racconto per bambini dagli 8 ai 10 anni che andranno alla ricerca della propria stella per riaccendere il firmamento, un laboratorio creativo e di lettura in cui i piccoli diventano protagonisti di una notte indimenticabile, cullati da storie e racconti in un contesto culturale. Come il Museo di Torre Alemanna sito a Borgo Libertà (Cerignola), che la notte di sabato 11 maggio 2019 ospiterà la particolare iniziava promossa dall’assessorato alle Politiche Giovanili e Sport del Comune di Cerignola, in collaborazione con la società cooperativa Frequenze e con il patrocinio del Maggio dei Libri e dell’assessorato alla Cultura del Comune di Cerignola. «Con il mio assessorato sto cercando di creare un filo conduttore tra i bambini ed i libri. Credo fermamente che ogni iniziativa dedicata ai libri sia fonte di arricchimento non solo culturale, ma anche sociale – dice Carlo Dercole, assessore alle Politiche Giovanili e Sport del Comune di Cerignola - . Dalle esperienze svolte all’Ex Tribunale con le associazioni We make e A.GE attive nell’organizzazione di letture animate per bambini, alle presentazioni di libri con Oltrebabele, anche “La notte in sacco a pelo a Torre Alemanna”, rientra in una visione più ampia della valorizzazione e promozione della lettura sin dall’infanzia». Quella in programma l’11 maggio è una delle iniziative che Frequenze, ente gestore di Torre Alemanna, promuove nell’ambito del programma degli eventi culturali che animeranno la stagione estiva.

La “Notte in sacco a pelo con Gihà e MoArt” prevede un massimo di 25 bambini dagli 8 ai 10 anni che dovranno essere equipaggiati con sacco a pelo e bottiglia di acqua. La partecipazione – che comprenderà anche prima colazione sarà esclusivamente su prenotazione telefonando al 392.9927977 o inviando una e-mail a torrealemanna@frequenze.info, indicando nome e cognome, età dei partecipanti, un numero telefonico di almeno un genitore e un recapito mail. L’organizzazione invierà ai genitori dei partecipanti modulo di consenso per foto e video, obbligatorio per la partecipazione.

Questo il programma della “Notte in sacco a pelo”.

20.30 - Accoglienza e registrazione dei partecipanti.

21.00 - Presentazione e saluto della buona notte ai genitori.

21.30 - Proiezione Booktrailer e presentazione dell'albo illustrato Gihà e il Sole di Mezzanotte.

21:45 - Lab Multimediale.

22:00 - Laboratorio Creativo (arte e tecnologia) - Riaccendi la tua Stella

23:00 – Reading.

24:00 - Buonanotte alla Torre.

7:30 - Colazione dei piccoli lettori.

8:00 - Saluti del Sole.

8:30 - Firmacopie e saluti con gli autori.