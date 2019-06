Il Borgo Terravecchia ospita la Notte Romantica

Innamorati di ogni età preparatevi a vivere la Notte Romantica a Pietramontecorvino. Sabato 22 giugno andrà in scena in tutta Italia una notte magica promossa dall’associazione “I Borghi più Belli d’Italia”, che celebra l’arrivo del solstizio d’estate dando appuntamento a tutti gli innamorati nelle piazze e nei vicoli dei borghi che aderiscono all’iniziativa. L’anno scorso la Notte Romantica ha raccolto grandi consensi e grande partecipazione di pubblico facendo registrare circa 1 milione di visitatori.

Anche quest’anno, dalla Valle d’Aosta alla Sicilia, tutti i Borghi offriranno un ricchissimo programma di eventi. Pietramontecorvino, con il suo intimo e affascinante Borgo Terravecchia, non poteva mancare l’appuntamento per il quarto anno consecutivo. La cittadina dauna ha aderito insieme ad altri quattro comuni pugliesi, tra cui Bovino e Roseto Valfortore, all’evento che celebra l’amore e il romanticismo. La serata del 22 giugno, organizzata dal Comune in collaborazione con la ProLoco di Pietramontecorvino, sarà ricca di sorprese e momenti indimenticabili.

Si parte alle 20.30 nella prestigiosa cornice del Palazzo Ducale con “Due cuori al Castello”, la cena con menù a tema e a lume di candela a cura dell’Accademia Internazionale di Cucina Italiana "Castel di Pietra". Colonna sonora della Notte Romantica sarà la musica italiana rivisitata in chiave jazz da Mary Grace e l’Eau de Jazz. Il concerto, in programma alle 22.00, vedrà protagonisti Mary Grace, la mezzo-soprano voce del gruppo, Antonio Ignelzi alla chitarra, Giovanni Mastrangelo al contrabbasso e Gianluca Mancini alla batteria. La serata si concluderà sotto il cielo stellato di Pietramontecorvino con il Bacio degli Innamorati, accompagnato dal lancio dei palloncini e dai fuochi piromusicali. Quest’anno tutti gli innamorati e gli Instagramers potranno partecipare al contest #BorgoRomantico2019, pubblicando su Instagram foto a tema Amore e Bellezza realizzate nel borgo di Pietramontecorvino.

Chi scatta foto romantiche e le commenta con una poesia potrebbe aggiudicarsi un weekend per due. «Siamo felici di ospitare per la quarta volta questo evento a Pietramontecorvino e di accogliere, come in un abbraccio, tutti gli innamorati. Il nostro Borgo Terravecchia è una cornice unica e raccolta, che ben si presta a manifestazioni di questo tipo», dichiara il sindaco di Pietramontecorvino Raimondo Giallella, che invita tutti a lasciarsi andare a una Notte Romantica.

Info: ProLoco di Pietramontecorvino, tel. 0881.555014, prolocopietra@libero.it. Prenotazioni per la cena: Castel di Pietra, tel. 0881.519161, 351.1730143.

