Al GrandApulia arriva la notte bianca dei saldi

Avvio dei saldi invernali e shopping sfrenato fino a tarda notte. Il GrandApulia si prepara alla lunga ‘Notte bianca dei saldi’ in programma il 5 gennaio quando i negozi del centro commerciale più grande di Puglia resteranno aperti dalle 10.00 del mattino fino alla mezzanotte.

Quattordici ore di apertura non stop che permetteranno ai tanti clienti di effettuare, a prezzi assolutamente convenienti, i migliori acquisti negli 89 negozi ospitati dalle gallerie del centro.

Il 5 gennaio rappresenta una data importante per tutti i consumatori, che saranno ancora più agevolati nel raggiungere il GrandApulia, grazie alla recente apertura del nuovo casello autostradale Foggia Zona Industriale, ubicato proprio a ridosso del centro commerciale di Borgo Incoronata.

Per rendere ancora più piacevole lo shopping del 5 gennaio, il GrandApulia ha pensato anche ad uno show notturno molto suggestivo, intitolato ‘Invasioni lunari’, che stimolerà la fantasia di grandi e piccini. Un gruppo di trampolieri e danzAttori si muoverà tra la folla, creando luminosi quadri viventi. Una performance itinerante che sarà capace di evocare, grazie all’uso di corpo, costumi, attrezzi e luci, un universo di immagini surreali ed affascinanti. E visto che la giornata sarà molto lunga i punti ristorazione hanno previsto anche promozioni allettanti per aperitivi e cene.

Alla ‘Notte bianca dei saldi’ seguirà l’apertura del 6 gennaio, quando le saracinesche dei negozi resteranno alzate dalle 10.00 alle 22.00. Per l’occasione non mancherà un team di animazione con tema la Befana e la possibilità per i clienti di stampare il proprio calendario 2018. I saldi, che prenderanno il via in questo lungo week-end, proseguiranno fino al 28 febbraio.