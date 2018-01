La notte bianca del liceo classico a San Marco in Lamis

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

A partire dalle ore 18 prenderà il via una kermesse originale di poesia, teatro, musica e danza, che coinvolgerà studenti, docenti e chiunque vorrà partecipare a una notte speciale. La Notte del Liceo Classico non è solo una festa ma è principalmente un modo alternativo e innovativo di fare scuola, puntando su una formazione di natura diversa, che si affianca a quella tradizionale per essere ancora più incisiva e proficua.

L’iniziativa, sostenuta a livello nazionale dal MIUR, ha come obiettivo principale la promozione e la difesa del valore formativo della cultura classica, delle nostre radici più autentiche e della nostra tradizione. Il Liceo Classico ha un curriculo sempre attuale, è pieno di vitalità ed è popolato da studenti motivati, ricchi di grandi talenti e competenze che oltrepassano di gran lunga quelle richieste a scuola, ma che su di esse si innestano e si fondono. L’evento è aperto al pubblico e rientra nelle attività di orientamento scolastico destinate a quegli allievi di terza media che vorranno intraprendere studi impegnativi, ma di valore e attualità.