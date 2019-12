Non si può chiudere in un cassetto il mare: a Foggia Vittoria Di Candia presenta il suo libro di poesie

Non si può chiudere in un cassetto il mare… e ditt mo veng!



Domenica 22 dicembre alle ore 11 presso lo spazio galleria Creo in via Lustro, 3 a Foggia , sarà presentato il libro di Poesie di Vittoria Di Candia, “non si può chiudere in un cassetto il mare” Sottotitolo: “e ditt mo veng!” Donatella Damato , performer yogini, metterà in scena una performance ispirata alle poesie del libro, illustrate da Viola Gesmundo, presente nella mostra, con i suoi ex voto max 10 delle donne in blu.

Ad accompagnare la performance ci saranno delle composizioni concettuali di musica astratta, studiate per l’occasione da Emanuele Menga.

La programmazione di creo continua il 23 alle 19.30 con un aperitivo e gli ex votos di Rita Manzi bag.



24 dicembre Auguri di Natale in galleria.

28 dicembre saldi di fine anno con una performance dell’artista Shinue da Foggia e i saldi di fine anno.



Info: fineart.creo@gmail.com

Cell: 328-2781831