Esce "Non fermarti mai", il nuovo singolo di Mg Goduti

Non fermarti" è il singolo scritto ed interpretato da Maria Giovanna Goduti, in arte Mg Goduti, in uscita mondiale su tutti i digital store dal 12 dicembre 2019.



Mg, 24 anni, dalla Puglia (Volturino), studia al Vocal music system di Loretta Martinez a Roma. Diplomata in musicoterapia e cantante, è inoltre studentessa alla facoltà di arte e scienze dello spettacolo alla Sapienza.



La cantautrice pubblica con l'etichetta discografica Joseba Publishing il suo nuovo singolo avvalendosi della preziosa collaborazione di Giacomo Eva , il cantautore calabrese, già noto per le sue diverse partecipazioni televisive (XFactor Italia e Amici di Maria De Filippi 2019) e per aver scritto brani cantati da Francesco Renga, Dear Jack, Rakele ed altri.



Il brano descrive una scena reale, ovvero l’infuocata intesa sessuale fra un uomo e una donna.

Passionale e sensuale, interpretata con una voce unica, irripetibile e un at- teggiamento ammiccante.

La canzone si adatta perfettamente allo stile della cantante: trasgressiva, tanto nei confronti del pubblico, quanto nell'immagine proposta in video e nella vita privata. Il 19 dicembre sarà inoltre pubblicato il VIDEO CLIP UFFICIALE su Youtube.



" La sensualità, come l’eleganza, non è da tutti”