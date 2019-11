Al Teatro del Fuoco "Non c'è trippa per poveri", il nuovo spettacolo con il duo La Cecilia-Conticelli

Il Piccolo Teatro di Foggia dà il via alla nuova stagione con lo spettacolo "Non c'è trippa per poveri" per la regia di Dino La Cecilia e con Fabio Conticelli, Dino La Cecilia, Rita Dell'Aqualia, Michele Pellicano, Sarah Panessa, Maurizio Portante, Tonia Di Maggio, Oreste Delle Donne, Lorenzo Morra, Fabio Maggio, Angelo Fulchino e Gino De Stefano.

Il debutto si terrà sul palco del teatro del Fuoco venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 novembre.