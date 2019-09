No more blues: al via la rassegna Notti Sacre d'Arte 2019

Primo appuntamento con la musica per la rassegna Notti Sacre d’Arte 2019 che presenta un concerto per chitarra solista eseguito da Miriam Lorusso nel Chiostro di Palazzo Fornari a Cerignola giovedì 12 settembre alle ore 20,00.

Il concerto, dal titolo No more Blues è racconta le sonorità della tradizione popolare diventate patrimonio della musica richiamano all’identità universale dell’uomo e del mare: la vita generata crea bellezza e la vita stessa supera la materia nel non-tempo dell’arte e della musica. La chitarra è, anche, simbolo di popoli in cammino.

L’arte resta in scena con l’esposizione della Mostra del Premio Internazionale di Pittura Notti Sacre d’Arte che sarà visitabile fino al 18 settembre dalle ore 17.30 alle ore 20.30 nella sala espositiva di Palazzo Fornari.

Biografia

Giovane chitarrista già con esperienze concertistiche non solo da solista, e di teatro musicale, Miriam Lorusso si avvicina al mondo della chitarra già a 6 anni e coltiva la sua passione formandosi al Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli dove consegue il Diploma di Chitarra con il massimo dei voti. Dal 2013 partecipa a masterclass con maestri di fama internazionale come Andrea Dieci, Oscar Ghiglia, Eduardo Pascual Dìez, Maroje Brcic, Giulio Tampalini, Rovshan Mamedkuliev. Ha meritato diversi 1° Premio in concorsi e contest musicali nazionali ed internazionali. Già ricca la sua esperienza in collaborazioni artistiche e nel teatro come musicista e arrangiatrice: “La città delle donne” con la cantante Tania Lavarra; “Ferite a morte” con testi di Serena Dandini e “Ni una mas ”con l’attrice Antonella Carone “Malafemmina” con testi di Serena Dandini e regia di Dario Faggiano; “Sergente Romano, Memorie di un sud dimenticato” con regia di Dolores Mangiolini; “Maddalena” scritto e diretto da Michele Ciavarella; “Morsi d’amore” scritto e diretto da Enrico Romita, interpretato da Giusy Frallonardo, con il trio Siamaballà. Fa parte dei Folkaléidos, progetto musicale che porta la musica folk di tutta Europa nelle piazze delle città del sud Italia. La sua attività concertistica la vede impegnata come solista anche nell’ambito di festival quali Bandalarga e “Dialogos”.