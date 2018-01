Nitro a Foggia: il rapper incontra i suoi fan alla Mondadori

Riprendono gli incontri con gli artisti e musicisti presso la libreria Dante/Mondadori Bookstore di Foggia.

Primo appuntamento del 2018, mercoledi 17 gennaio alle ore 15.00 in via Oberdan 9/11: il rapper Nitro incontra i fan e firma le copie del suo album “No Comment”. Per accedere all’instore è indispensabile acquistare la copia del CD presso la libreria Dante, contestualmente sarà rilasciato il pass unico di ingresso.