I New Trolls a Foggia: in piazza Cesare Battisti il "Concerto grosso" e omaggio a Bacalov con l'Orchestra della Magna Grecia

Torna “Non soli, ma ben accompagnati”, la rassegna del Festival d’arte Apuliae che da qualche anno arricchisce la proposta culturale estiva della città di Foggia, portando spettacoli e concerti nella suggestiva Piazza Cesare Battisti e nel prezioso Chiostro Santa Chiara. Otto gli appuntamenti domenicali, dal 7 luglio al 25 agosto, con una programmazione che spazia dalla musica pop al rock, dalla classica al jazz, dall’etnica alle colonne sonore, dall’intrattenimento al teatro. Si inizia domenica 7 luglio in Piazza Cesare Battisti (davanti al Teatro Giordano) con i New Trolls e l’Orchestra della Magna Grecia in “Concerto grosso per i New Trolls – Omaggio a Luis Bacalov”. Al centro della scena, insieme alla grande orchestra sinfonica tarantina diretta da Maurizio Lomartire, Vittorio De Scalzi, cantante, polistrumentista, compositore e fondatore di uno dei gruppi più amati in Italia.

Nella loro lunga carriera i New Trolls hanno sperimentato e attraversato diversi generi: beat, psichedelia, progressive, hard rock e pop melodico. Concerto grosso per i New Trolls (1971) è considerato un capolavoro, oltre che un disco di grande successo, con oltre 800.000 copie vendute. Il lato A dell'album era un'opera originale con musica scritta dal compositore Luis Enriquez Bacalov e arrangiamenti orchestrali e testi di Sergio Bardotti. Nella seconda facciata dell'album i New Trolls proponevano l'incisione di una improvvisazione musicale.

Domenica gusteremo ancora una volta, in una versione originalissima, lo straordinario “rock sinfonico” dei New Trolls e la perfetta fusione della musica barocca del ‘700 con il rock progressive italiano. A seguire, ogni domenica di luglio e agosto, gli spettacoli porteranno in scena i grandi nomi del panorama artistico nazionale: il 14 luglio sarà la volta del virtuosistico gruppo di percussioni guidato da Filippo Lattanzi, il 21 luglio toccherà a Vince Tempera con lo spettacolo “Da Fellini a Tarantino, le colonne sonore italiane di successo nel mondo”, quindi il 28 luglio con l’esilarante Andrea Rivera in “Che razza di spettacolo!”, il 4 agosto i Neri per Caso in concerto, l’11 agosto i Radiodervish e l’Orchestra Sinfonica di Lecce e del Salento, il 18 agosto sarà la volta di “Stasera Cinema!” e il 25 agosto si chiude con il Brass ensemble del conservatorio “U. Giordano” diretto da Antonio Falcone. Gli eventi del 7 luglio (New Trolls) e del 4 agosto (Neri per caso) si svolgeranno in Piazza Cesare Battisti (inizio ore 21.00), gli altri nel Chiostro Santa Chiara (ingresso ore 20.30 – inizio ore 21.00). L’ingresso a tutti gli eventi è libero fino ad esaurimento dei posti. La rassegna è parte del progetto regionale triennale D.A.M.A. (Daunia, Arte, Musica, Anima), rete territoriale che ha come capofila il Comune di Foggia e il Teatro “U. Giordano” e come partner quattro associazioni della città. Un grande progetto artistico nato in Capitanata e ideato dalle più rappresentative realtà culturali del territorio con la finalità di allargare la proposta culturale cittadina in un’ottica di sempre maggiore apertura e qualità dell’offerta artistica. La cittadinanza è invitata a partecipare. Allegati: - Manifesto della rassegna; - Foto di Vittorio De Scalzi; - Brochure spettacolo “Concerto grosso per i New Trolls – Omaggio a Luis Bacalov”.

