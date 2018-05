'Nel Cuore del Tango' e 'Viva La Milonga': a Foggia e Lucera una due giorni di tango con grandi ospiti

E’ un appuntamento da non perdere per gli appassionati del Tango la due giorni che si svolgerà a giugno tra Foggia e Lucera.

Due eventi importanti, il primo 'Nel cuore del Tango' si terrà il 9 giugno nello splendido e suggestivo Teatro Umberto Giordano di Foggia, organizzato dai maestri di ballo foggiani Raffaele Ferrante, Maria Simona Gentile, Guido Paglialonga e Francesca Bettinelli. L’evento è patrocinato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Foggia e dall'Università di Foggia.

Obiettivo unico è quello di far conoscere alla città e alla provincia la cultura di una fra le danze più amate nel mondo, dichiarata dall’Unesco patrimonio culturale dell’umanità. Sul palco del prestigioso teatro si esibiranno Ciccio Aiello e Sofia Galanaki, fra le coppie più apprezzate e note del panorama del tango a livello internazionale, insieme a loro balleranno i maestri Raffaele Ferrante e Maria Simona Gentile, Francesca Bettinelli e Guido Paglialonga, oltre ad una giovane coppia Francesco Redavid e Giusi Aiello. Ad accompagnarli in musica il duo Tango Sonos, di Antonio e Nicola Ippolito, il duo collabora da anni con i più grandi musicisti di tango ma anche con famosi ballerini, attori e registi di fama internazionale e con prestigiose compagnie teatrali.

L’inizio della serata è previsto alle ore 20.30.

Il secondo evento imperdibile per tutti gli appassionati è 'Viva La Milonga', una pomeridiana di tango che si terrà invece il 10 Giugno presso il locale Moulin Rouge (sito sulla SS 17 per Lucera, al km 8), con inizio alle ore 18.30, sempre organizzato dai 4 maestri di ballo foggiani, in collaborazione con il Festival del Tango di Trani. Faranno da apripista dell’evento Francesco Redavid e Giusi Aiello, seguiti da Ciccio Aiello e Sofia Galanaki, accompagnati dalla musica dei Tango Sonos e del dj Carmine Parise

Gli eventi sono aperti al pubblico ma l’ingresso è solo su invito, per informazioni e prenotazioni contattare i numeri 338-5988315 e 329-3211570.