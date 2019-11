La Ndocciata arriva a Serracapriola, direttamente da Agnone la tradizione legata al fuoco più imponente al mondo

A Serracapriola arriva la ‘Ndocciata’, un evento unico nel foggiano. Direttamente da Agnone, centro montano dell’Alto Molise, in provincia di Isernia, noto per la sua millenaria produzione di campane. La ‘Ndocciata’ è la tradizione natalizia legata al fuoco più imponente che si conosca al mondo. Le ‘ndocce sono torce costruite con l’abete bianco, singole o multiple (fino a 20 fiaccole), con cui si sfila per le vie del paese, illuminandolo, nei giorni dell’8 e del 24 dicembre.

Le radici della tradizione risalgono all'epoca romana, al tempo della tribù del Sannio; i Sanniti usavano 'ndocce come fonte di luce durante gli spostamenti tribali che si verificavano durante la notte.

L'8 dicembre 1996, vi è stata una 'ndocciata a Roma, in piazza San Pietro, per celebrare il 50º anniversario del sacerdozio di Giovanni Paolo II. Nel 2006 per il passaggio della torcia olimpica verso i XX Giochi olimpici invernali di Torino, è stato organizzato a Campobasso uno speciale rito. Il 26 settembre 2015, in occasione dell'Esposizione Universale di Milano, la 'ndocciata si è svolta lungo la darsena davanti a 50mila spettatori.

Quest’oggi la ndocciata arriva per la prima volta nel foggiano, a Serracapriola. Inizio ore 18.00.