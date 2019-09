Naturalmente coding, l'evento sul digitale per imparare anche a rispettare l'ambiente

Un evento sul digitale nel bel mezzo della natura per imparare anche a rispettare l’ambiente. Competenze digitali e rispetto per l’ambiente: queste le tematiche dell’evento formativo “Naturalmente Coding” pensato da Formever Lab, Start Up foggiana attiva dal 2016 nel settore della formazione e dell’innovazione tecnologica e sociale.

L’evento fa parte dell’iniziativa Meet and Code 2019 promossa da SAP, Haus des Stiftens, gGmbH, TechSoup Europe e TechSoup Italia. La partecipazione è completamente gratuita; sono aperte le iscrizioni per 20 bambini e bambine tra 8 e 10 anni. Sabato 19 Ottobre 2019 alle ore 15:30, ospitati dalla Masseria gestita dall’Azienda Agricola AgriToppi srls di Lucera (FG), i partecipanti saranno coinvolti in una caccia al tesoro a squadre leggendo mappe realizzate con blocchi di codice. Per ogni tappa della caccia al tesoro, impareranno anche delle nozioni utili di raccolta differenziata dei rifiuti.

Dopo la caccia al tesoro parteciperanno ad un laboratorio di botanica: dotati di un “kit floreale”, cioè un vaso biodegradabile con terra e una bustina con alcuni semi, i bambini pianteranno i semi e porteranno a casa le future piantine con una scheda tecnica del fiore, con il compito di prendersene cura nel tempo.

Ogni partecipante riceverà, inoltre, un attestato finale.



Tutti i genitori interessati possono effettuare la registrazione dei propri bambini compilando un semplice questionario al seguente link: https://qrgo.page.link/NtmmE

oppure contattare direttamente gli organizzatori ai seguenti recapiti:



formeverlab@gmail.com

Anna Maria Testini 349.8228448

Melani Dilillo 328.8224824

Antonella Blonna 320.7157032

www.formeverlab.org



Si invitano anche i Dirigenti Scolastici e gli insegnanti delle scuole primarie locali a informare alunni e genitori di questa bella iniziativa nel nostro territorio.



Tags: #meetandcode #SAP4good #codeEU #coding #codeweek #ambiente #educazioneambientale #innovazionesociale #formazione #competenze #digitale #scuola #formeverlab #foggia #lucera