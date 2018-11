Il Natale di Vico del Gargano: 20 date e 30 eventi tra musica e spettacoli

Oltre 20 date, con 30 eventi tra mercatini, una meravigliosa Via dei Presepi, laboratori del gusto e dell’artigianato, concerti, teatro e molto altro ancora: da sabato 1 dicembre 2018 e fino al 6 gennaio 2019, il “Natale a Vico del Gargano” sarà uno spettacolo di luci, musica, emozioni e sapori. Il calendario degli eventi è ufficiale. “Come consigliere con delega agli eventi, voglio ringraziare tutte le associazioni, le attività commerciali e, più in generale, ognuna delle componenti della Comunità Vichese che ha reso possibile questo gioco di squadra con l’Amministrazione comunale”, ha dichiarato Vincenzo Azzarone. “Il periodo natalizio è una splendida opportunità per creare momenti di aggregazione, oltre a un momento ideale per vivere il paese e le sue tradizioni culturali”, ha aggiunto l’assessore alla Cultura Rita Selvaggio.

I MERCATINI E LA CASA DI BABBO NATALE. Saranno due i mercatini di Natale: il primo albergherà all’interno del monumentale Palazzo della Bella a partire da sabato 1 dicembre; il secondo, invece, da domenica 2 animerà il Chiostro di San Pietro. Nel Palazzo della Bella, inoltre, ogni sabato e domenica (sempre a partire da sabato 1 dicembre), grandi e piccini potranno visitare la stanza di Babbo Natale.

LA VIA DEI PRESEPI NEL BORGO-PRESEPE. Il centro storico di Vico del Gargano è un piccolo-grande presepe. E sarà proprio il cuore del borgo, con le sue piazze, gli slarghi e gli scorci caratteristici a ospitare “La via dei Presepi”, con opere artigianali e artistiche per riprodurre la Natività, Betlemme, il cammino dei Re Magi, la Sacra Grotta con ogni forma e materiale. Sabato 1 dicembre, alle ore 19, si terrà l’inaugurazione dei mercatini e della Via dei Presepi a cura di Nuova Vico in Arte. Domenica di sapori, musica e piena atmosfera natalizia con la Pettolata, la Banda Musicale “Nardini” Città di Vico del Gargano e l’apertura del secondo mercatino nel Chiostro di San Pietro. Il 5 dicembre, dalle ore 20, l’Auditorium Comunale ospiterà il Gran Galà Telethon a cura dell’Associazione Nuovi Orizzonti. Il 6 dicembre sarà la volta della Sagra San Nicola, nella chiesa dedicata al Santo, con uno spettacolo circense itinerante. Venerdì 7 dicembre, spazio a “Magico Leccio” con musica folk e percorso delle degustazioni, dalle ore 19, a cura dell’Associazione Cuochi del Gargano e di Nuovi Orizzonti, presso il Convento dei Frati Cappuccini col gruppo musicale Progetto Aria Sonora. Sabato 8 dicembre, la Parrocchia dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, dalle ore 20, diventerà il palcoscenico del concerto gospel di Emma O’Connor. Nelle serate a seguire, oltre ai mercatini e alla Via dei Presepi, tanti eventi serali in Villa Comunale e Largo Fuoriporta, il Falò di Santa Lucia il 13 dicembre nella Chiesa della Misericordia (in collaborazione con la Confraternita San Pietro e l’Auser Nuova Vita). La Pro Loco di Vico, l’associazione Nuovi Orizzonti, Teatro K e l’APS Scuola San Francesco d’Assisi saranno protagonisti di una lunga serie di eventi fra musica e teatro.

IL GIRO DEL BAMBINELLO. Particolarmente suggestiva si preannuncia l’atmosfera della vigilia di Natale, la sera del 24 dicembre, quando la Street Band Garganum e le cinque confraternite animeranno la fiaccolata che accenderà “U Gir du’ Bambinedd’” ad annunciare la nascita di Gesù. “E’ uno splendido programma”, ha commentato il sindaco Michele Sementino. Il mio ringraziamento - oltre che alla mia squadra di personale, dirigenti, consiglieri e assessori, va alle associazioni: dalla CNA alla Pro Loco, da Passione Danza all’Associazione Cuochi di Capitanata, Auser, Nuovi Orizzonti e Nuova Vico in Arte. Insieme si può fare bene, perché insieme siamo una Comunità e una forza”, ha concluso Sementino.