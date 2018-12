La magia del Natale arriva anche a Troia

Come da tradizione, presentato il programma "Christmas Event" del Comune di Troia, un cartellone di eventi che partiranno il prossimo 8 dicembre per continuare fino al 6 gennaio.

Una serie di appuntamenti davvero per tutti i gusti: dal teatro al cinema, dalla gastronomia alla musica, passando per l'arte, con un ricchissimo antipasto di quelle che saranno le celebrazioni dedicate ai 1.000 anni della Città di Troia che si terranno nel prossimo 2019.



"Si parte l'8 dicembre con il consueto appuntamento dedicato all'accensione delle luci dell'Albero di Natale di Piazza Giovanni XXIII" racconta il sindaco di Troia, Leonardo Cavalieri "che sarà accompagnato da attrazioni e dolci per i più piccoli, oltre che dalla tradizionale sagra delle pizze fritte, per arrivare al consolidato e amatissimo Capodanno in Piazza con i DJ di RTL 102.5. Tantissimi altri eventi, per una programmazione pensata come sempre per tutti".



Nel calendario eventi spicca, inoltre, l'appuntamento che partirà dal 22 dicembre, dalle 19.00 di ogni sera, fino al 6 gennaio, per lo spettacolo di video mapping sulla facciata della Cattedrale di Troia. Saranno proiettati, in una sorta di installazione a metà tra arte e magia, video tematici, veri e propri spettacoli visivi creati da Magic Projection (Alexis Arts e Ross Ashton).

Gallery