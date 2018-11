Un Natale solidale con la sezione A.g.a.p.e. di Lucera. Tutte le iniziative in programma

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

L’arrivo del Natale è un’occasione per fare del bene sostenendo le attività promosse dalla sezione A.G.A.P.E. di Lucera. Diverse le iniziative in programma che mirano a raccogliere fondi a favore dell’Associazione Genitori e Amici Piccoli Emopatici, per la cura e lo studio delle leucemie e dei tumori infantili presso l’UOC di Oncoematologia Pediatrica di Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. L’1 e il 2 dicembre alle ore 20.30 andrà in scena al Teatro Regio di Capitanata di Foggia la “Cena dei Cretini” con il gruppo teatrale Alter Ego.

Un classico della commedia francese, resa celebre dal film di Francis Veber, autore del testo teatrale. Una commedia spassosa e intelligente dove dei ricchi borghesi parigini, ogni settimana, organizzano una cena a cui ognuno invita un “cretino” . Chi avrà portato l’esemplare migliore sarà il vincitore della serata. Parte del ricavato degli spettacoli sarà devoluto all’A.G.A.P.E, in vista anche dell’apertura della nuova casa accoglienza. E poi immancabile come ogni anno, torna l’appuntamento con il calendario dei bambini per i bambini “Child for Child” che, dopo i mestieri, lo sport e le fiabe, per l’edizione 2019 esplora il tema del cinema!

“Da sempre il cinema è un’attrazione irresistibile per i più piccoli. Guardando un film, i bambini liberano le proprie emozioni, stimolano la loro fantasia e, a volte, trovano la via di fuga dagli eventuali affanni che la vita può riservare. E quante volte proprio i giovanissimi sono diventati gli straordinari protagonisti del grande schermo, dando un contributo fondamentale a tante pellicole che hanno fatto la storia. Ecco perché, per l’edizione 2019 del calendario “Child for Child”, abbiamo scelto di puntare sul binomio vincente cinema e bambini.

Dodici film per dodici scatti che brillano grazie ai nostri piccoli grandi attori”, si legge nel testo introduttivo al calendario. La squadra che ha lavorato all’edizione 2019 di “Child for Child” è composta dalla fotografa Esther Favilla e dalla graphic designer Vincenza Di Nuzzo, con la direzione artistica di Carlo Ventola e la collaborazione dell’associazione culturale “Noi Noi”. Inoltre il 16 e il 23 dicembre l’A.G.A.P.E. farà festa per le strade del centro storico di Lucera con musica, artisti, laboratori per bambini e una lotteria. Tutte occasioni per sostenere l’associazione e fare del bene. La sezione A.G.A.P.E. di Lucera ringrazia Il Dolce Incontro, Maggiolone Lemmy, Masseria La Bella, Giardino degli Esempi, Egidio Studio, Museo Civico Fiorelli, Cantina La Marchesa, Cinescatenato. Per informazioni e prenotazioni: scrivere a agapelucera@gmail.com o contattare Antonella Matera (328.8764612) e Carlo Ventola (347.7418045). https://www.facebook.com/agapelucera/